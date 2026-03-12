Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Силиври
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Силиври, Турция

четырехкомнатные
3
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Силиври, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD –…
$180,000
Realting.com
Realting.com
