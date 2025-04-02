Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Silifke
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Silifke, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Отель в Gazipasa, Турция
Отель
Gazipasa, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Агентство КВАДРАТ предлагает на продажу отель. Состоит из 229 комнат, в том числе комнаты дл…
$20,03 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 86 000 м² в Faralya, Турция
Коммерческое помещение 86 000 м²
Faralya, Турция
Площадь 86 000 м²
Butterfly Valley: Turkey's Haven and the Global Star of Investment Introduction: The Idea…
$50,00 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 60 м² в Obakoey, Турция
Коммерческое помещение 60 м²
Obakoey, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/8
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Офисные помещения с гарантиро…
$333,828
Оставить заявку
Отель в Мраморноморский регион, Турция
Отель
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 91
Отель в центре Стамбула, рядом с знаменитым торговым и модном район Нишанташи, и всего в нес…
$25,00 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 400 м² в Алания, Турция
Коммерческое помещение 400 м²
Алания, Турция
Площадь 400 м²
Местоположение / Аланья / район Оба. Продается магазин коммерческой недвижимости в блоке B.…
$2,37 млн
Оставить заявку
Junior (1+1) Rooms with balconies, no jacuzzi. в Муратпаша, Турция
Junior (1+1) Rooms with balconies, no jacuzzi.
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/7
Общая площадь 42 м2Жилая площадь 38,72Кухня и гостиная 18.60Спальня 11:00Ванная комната 4.10…
$167,958
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Teus Group
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Коммерческое помещение 47 м² в Алания, Турция
Коммерческое помещение 47 м²
Алания, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Коммерческая недвижимость с гарантированным доходом от сдачи в аренду в ра…
$205,861
Оставить заявку
Коммерческое помещение 850 м² в Бейоглу, Турция
Коммерческое помещение 850 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 24
Количество спален 24
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Отель на 24 номера в 50 метрах от отеля Pera Palace в Бейоглу. Отель расположен в районе Асм…
$8,58 млн
Оставить заявку
Ресторан, кафе 163 м² в Bornova, Турция
Ресторан, кафе 163 м²
Bornova, Турция
Площадь 163 м²
Этаж 1/16
Коммерческая недвижимость в комплексе в Измире, Борнова Коммерческая недвижимость расположен…
$859,241
Оставить заявку
Коммерческое помещение 210 м² в Турция
Коммерческое помещение 210 м²
Турция
Число комнат 1000
Количество спален 1000
Площадь 210 м²
Этаж 3/8
Что вы получаете: Уникальное коммерческое предложение — престижный бизнес-центр с видом на м…
$398,994
Оставить заявку
Ресторан, кафе 202 м² в Bornova, Турция
Ресторан, кафе 202 м²
Bornova, Турция
Площадь 202 м²
Этаж 1/16
Коммерческая недвижимость в комплексе в Измире, Борнова Коммерческая недвижимость расположен…
$1,11 млн
Оставить заявку
Магазин 248 м² в Аташехир, Турция
Магазин 248 м²
Аташехир, Турция
Площадь 248 м²
Количество этажей 14
Офисы с инвестиционным потенциалом и высоким доходом в Стамбуле, Аташехир Офисы расположены …
$2,22 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти