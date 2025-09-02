Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Сиирт
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Сиирте, Турция

1 объект найдено
Дом 5 спален в Tasyaka, Турция
Дом 5 спален
Tasyaka, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Фетхие, исторический курортный город в знаменитом регионе Мугла, представляет собой идеально…
$1,75 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Сиирте, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти