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Виллы с видом на горы в Seydikemer, Турция

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Seydikemer, Турция
Вилла 3 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Seydikemer, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла среди природы в Мугле, Сейдикемер Кадыкёй в округе Сейдикемер – это тихий …
$218,855
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