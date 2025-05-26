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Дома с видом на горы в Seydikemer, Турция

дуплексы
3
2 объекта найдено
Бунгало 4 комнаты в Seydikemer, Турция
Бунгало 4 комнаты
Seydikemer, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Просторные виллы с 3 спальнями и частными садами в Мугле Сейдикемер – округ города Мугла, ра…
$361,560
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Дом 6 комнат в Seydikemer, Турция
Дом 6 комнат
Seydikemer, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Загородный дом в самом сердце природы в Сейдикемере, Якакёй Якакёй — это тихий поселок в рай…
$686,736
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