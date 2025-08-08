Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Seydikemer
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Seydikemer, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Seydikemer, Турция
Квартира 3 комнаты
Seydikemer, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 2 спальнями в жилом комплексе в Сейдикемере, Мугла Сейдикемер — живописный район,…
$102,543
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти