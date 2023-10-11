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Виллы с видом на горы в Sevkatiye Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Sarimese, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Sarimese, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
New modern villa for sale in Kocaeli,Turkey 4 rooms 3 bedrooms,fully open windows with ga…
€183,886

Параметры недвижимости в Sevkatiye Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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