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Жильё с бассейном в Sevkatiye Mahallesi, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
Комнаты 4
Площадь 112 м²
Этаж 3/3
Комфортабельные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, Фатих Султан МехметВы нас…
€264,500
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Sarimese, Турция
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 2/2
Замечательные апартаменты 2+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет…
€134,900
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Этаж 3/3
Роскошные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет все…
€157,000
Квартира 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной в Sarimese, Турция
Квартира 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
Комнаты 5
Площадь 222 м²
Этаж 1/1
Комфортабельные апартаменты 4+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс име…
€215,300

Типы недвижимости в Sevkatiye Mahallesi

квартиры

Параметры недвижимости в Sevkatiye Mahallesi, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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