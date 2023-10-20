Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Servetiye Karsi Mahalle
  5. Дома

Дома в Servetiye Karsi Mahalle, Турция

1 объект найдено
Вилла с лифтом, с бассейном, с сауной в Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Вилла с лифтом, с бассейном, с сауной
Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/3
Роскошная вилла в неповторимом загородном комплексе 8+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискел…
€1,53 млн

Параметры недвижимости в Servetiye Karsi Mahalle, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти