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Дома с садом в Серике, Турция

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1 объект найдено
Вилла в Серик, Турция
Вилла
Серик, Турция
Площадь 220 м²
Проект вилл предлагает приятную жизнь в Кадрие, развлекательном центре Антальи. В популярном…
$568,232
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