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Дома с гаражом в Серике, Турция

виллы
28
дуплексы
13
2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Серик, Турция
Дом 2 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
New project under construction  in the most famous area around the Mediterranean  Anta…
$213,398
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Вилла в Серик, Турция
Вилла
Серик, Турция
Площадь 240 м²
Роскошная вилла в Белеке, общей площадью 240 кв.м., расположена на участке 377 кв.м. Вилла …
$835,301
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