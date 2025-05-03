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Квартиры с террасой в Серике, Турция

однокомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Серик, Турция
Квартира 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Новая вилла с садом и бассейном недалеко от пляжа и поля для гольфа, Кадрие, Турция Предлаг…
$579,463
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Курортный жилой комплекс с общим бассейном, в активно развивающемся районе Белек, Анталия, Т…
$254,870
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