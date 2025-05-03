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Квартиры с бассейном в Серике, Турция

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1 объект найдено
Квартира в Серик, Турция
Квартира
Серик, Турция
Площадь 50 м²
Жилой комплекс представляет собой проект, состоящий из 60 квартир в 5 блоках и различных удо…
$191,133
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