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Квартиры с видом на горы в Серике, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2
Квартиры в жилом комплексе с бассейном в центре Белека Белек – один из самых престижных тури…
$200 498
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
Меблированная 2-комнатная квартира с садом в комплексе с бассейном в центре Белека Продается…
$166 241
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/8
Квартиры с 2 и 3 спальнями и инфраструктурой в закрытом комплексе в Гедике, Серик, Анталия К…
$135 421
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Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 3
Меблированная квартира с 2 спальнями на первом этаже с садом в комплексе с бассейном в Белек…
$165 230
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