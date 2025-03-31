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Квартиры с гаражом в Serik, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Serik, Турция
Квартира 2 комнаты
Serik, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$95,000
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Квартира 3 комнаты в Serik, Турция
Квартира 3 комнаты
Serik, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$146,000
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Параметры недвижимости в Serik, Турция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов