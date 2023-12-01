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Коммерческая недвижимость в Sehzadeler, Турция

1 объект найдено
Коммерческая 1 спальня с мебелью в Kayapinar, Турция
Коммерческая 1 спальня с мебелью
Kayapinar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Radisson Red представляет уникальный проект в Турции в г. Измир. Инвестиции в гостиничный…
€41,278
в месяц
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