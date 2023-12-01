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Жильё в Sehzadeler, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Kayapinar, Турция
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Kayapinar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 10/32
€420,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Sehzadeler, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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