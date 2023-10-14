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Коммерческая недвижимость с видом на море в Sehit Muhtar Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Коммерческая 20 спален с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Коммерческая 20 спален с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Комнаты 20
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 8
Отель с Видом на Море на Главной Улице в Бейоглу, Стамбул. Лицензированный отель на 20 номер…
€18,74 млн
Realting.com
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