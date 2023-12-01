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Жильё в Sehit Muhtar Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 спальня с kabel sat tv, с dv verkabelung в Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с kabel sat tv, с dv verkabelung
Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€324,380
в месяц
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Параметры недвижимости в Sehit Muhtar Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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