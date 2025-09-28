Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Шавшат
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Шавшат, Турция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Убе, Турция
Вилла 5 комнат
Убе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Роскошные виллы в горах района Оба, Алани…
$649,217
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти