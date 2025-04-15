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Снять пентхаусы с бассейном на длительный срок в Шавшат, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты с мебелью, с бассейном, с тренажерным залом в Убе, Турция
Пентхаус 4 комнаты с мебелью, с бассейном, с тренажерным залом
Убе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 3/10
Для аренды Что вы получаете: Роскошный пентхаус планировки 3+1 с просторной площадью 200 м²…
$2,270
в месяц
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