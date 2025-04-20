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Квартиры с видом на горы в Шавшат, Турция

однокомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Что вы получаете: Инвестиционный проект в популярном районе Оба. О строите…
$151,822
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Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Что вы получаете: Новый комплекс в тихой части района Оба. О строительстве…
$156,871
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