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Квартиры с садом в Шавшат, Турция

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2 объекта найдено
Квартира в Убе, Турция
Квартира
Убе, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Добро пожаловать в престижный и очаровательный мир роскоши, живущий в Алании Обе, изысканном…
$152,974
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Квартира в Убе, Турция
Квартира
Убе, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Расположенная на потрясающем средиземноморском побережье, Аланья манит своими пляжами, богат…
$170,625
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