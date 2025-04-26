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Квартиры с бассейном в Сарыере, Турция

однокомнатные
31
двухкомнатные
33
трехкомнатные
34
четырехкомнатные
19
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в 19 Beykent Universitesi Ayazaga Maslak Yerleskesi, Турция
Квартира 2 комнаты
19 Beykent Universitesi Ayazaga Maslak Yerleskesi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Представляем вашему вниманию новый проект жилого комплекса, расположившийся в деловом районе…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 3/10
Don't Miss This Opportunity to Own a Partment with Forest View and Horse stable Details  …
$850,000
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