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Квартиры с видом на море в Сарыере, Турция

однокомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 4 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 41
Квартиры с Панорамным Видом на Босфор в Сарыере, Стамбул Квартиры находятся в Маслаке – само…
$2,44 млн
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Квартира 2 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 2 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Какой самый креативный высокий и комфортный образ жизни здесь. Жизнь - это искусство создан…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 3 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 47
Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Ста…
$988,270
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Квартира 3 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 3 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 41
Квартиры с Панорамным Видом на Босфор в Сарыере, Стамбул Квартиры находятся в Маслаке – само…
$1,83 млн
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Квартира 3 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 3 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 41
Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция Предла…
$1,68 млн
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Квартира 2 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 2 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 41
Квартиры с Панорамным Видом на Босфор в Сарыере, Стамбул Квартиры находятся в Маслаке – само…
$993,498
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Квартира 7 комнат в Сарыер, Турция
Квартира 7 комнат
Сарыер, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж 1/5
Отремонтированные Квартиры в Доме у Моря в Сарыере, Стамбул Отремонтированные квартиры распо…
$3,51 млн
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