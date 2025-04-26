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Квартиры с садом в Сарыере, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 3 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из…
$982,289
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 3/10
Don't Miss This Opportunity to Own a Partment with Forest View and Horse stable Details  …
$850,000
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Квартира 3 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 3 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 22
Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция…
$1,36 млн
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Квартира 4 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 4 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция Предлагаются таун…
$1,12 млн
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1
Представляем вам проект-бутик в районе Махмутбей, Стамбул. Комплекс будет состоять из двух 1…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 3 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция Предлагаютс…
$515,669
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