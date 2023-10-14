ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Sapanca
Виллы
Виллы с видом на горы в Sapanca, Турция
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
4
2
199 м²
13
Квартиры с Видом на Море и Лес в ЖК в Картале, Стамбул. Квартиры в Картале расположены в жил…
€348,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Алания, Турция
4
3
240 м²
8/9
Дуплекс 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жило…
€232,786
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
4
2
140 м²
14
Готовые Квартиры с Качественным Интерьером в Мезитли, Тедже Мерсин – город с самой длинной б…
€140,904
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3
1
95 м²
4
€260,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Каракокали, Турция
2
54 м²
2/4
Апартаменты с возможностью получить ВНЖПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes"…
€144,019
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Tarsus, Турция
2
1
100 м²
Почему именно этот ЖК: Проект имеет высокие инвестиционные показатели, т. к. будет распо…
€72,355
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Махмутлар центр, Турция
3
77 м²
2/2
Апартаменты 2+1 в восхитительном комплексе на берегу Средиземного моря в MahmutlarРайон: Ант…
€326,688
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Муратпаша, Турция
3
2
102 м²
4/4
Квартиры с Современным Дизайном в Пешей Доступности от Моря в Муратпаша, Анталия Квартиры с …
€377,832
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
1
3
172 м²
В этих построенных с любовью домах таится сияние Стамбула!Безопасная и эстетичная жизнь ждет…
€336,742
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
4
2
150 м²
25
Квартиры Возле Проспекта Багдад в Стамбуле, Кадыкёй. Стильные квартиры в Стамбуле, Кадыкёй, …
€584,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Конаклы, Турция
3
1
80 м²
2
Новая элитная резиденция в Конаклы Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию со…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
3
2
115 м²
2/9
Меблированная квартира 2+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную квартиру 2…
€188,446
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Sapanca, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL