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Виллы с видом на горы в Сапандже, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Вилла с собственным бассейном и видом на лес в Сапандже, Сакарья Сапанджа считается скрытым …
$648,930
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