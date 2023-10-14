Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Sapanca
  5. Виллы

Виллы с видом на горы в Sapanca, Турция

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Количество этажей 13
Квартиры с Видом на Море и Лес в ЖК в Картале, Стамбул. Квартиры в Картале расположены в жил…
€348,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Алания, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 8/9
Дуплекс 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жило…
€232,786
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 14
Готовые Квартиры с Качественным Интерьером в Мезитли, Тедже Мерсин – город с самой длинной б…
€140,904
Квартира 3 комнаты в Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4
€260,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с возможностью получить ВНЖПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes"…
€144,019
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Tarsus, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Tarsus, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Почему именно этот ЖК: Проект имеет высокие инвестиционные показатели, т. к. будет распо…
€72,355
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Апартаменты 2+1 в восхитительном комплексе на берегу Средиземного моря в MahmutlarРайон: Ант…
€326,688
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Муратпаша, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Муратпаша, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Современным Дизайном в Пешей Доступности от Моря в Муратпаша, Анталия Квартиры с …
€377,832
Квартира 3 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
В этих построенных с любовью домах таится сияние Стамбула!Безопасная и эстетичная жизнь ждет…
€336,742
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 25
Квартиры Возле Проспекта Багдад в Стамбуле, Кадыкёй. Стильные квартиры в Стамбуле, Кадыкёй, …
€584,000
Квартира 3 комнаты в Конаклы, Турция
Квартира 3 комнаты
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Новая элитная резиденция в Конаклы Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию со…
€115,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Алания, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/9
Меблированная квартира 2+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную квартиру 2…
€188,446

Параметры недвижимости в Sapanca, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти