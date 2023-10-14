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Жильё с видом на горы в Sapanca, Турция

1 объект найдено
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Yanik, Турция
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Yanik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Готовые Современные Виллы с Инвестиционным Потенциалом в Сапандже Новые виллы находятся в Са…
€170,000

Параметры недвижимости в Sapanca, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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