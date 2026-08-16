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Дома с видом на горы в Сапандже, Турция

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виллы
5
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Вилла с собственным бассейном и видом на лес в Сапандже, Сакарья Сапанджа считается скрытым …
$648,930
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Дом 4 комнаты в Сапанджа, Турция
Дом 4 комнаты
Сапанджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Дома с видом на озеро в проекте с бассейном в Сапандже, Сакарья Двухквартирные дома в одном …
$190,352
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