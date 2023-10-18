Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Санджактепе
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Санджактепе, Турция

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с видом на море в Аланья, Турция
Коммерческая с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Магазин на продажу Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 100Магазин на продаж…
€240,240
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
€8,81 млн
Магазин с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Площадь 220 м²
Магазин с Арендатором Рядом с Метро в Стамбуле, Багджылар. Инвестиционный магазин в Стамбуле…
€1,23 млн
Коммерческая 2 спальни с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Коммерческая 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 10
Отельные Номера в Стамбуле в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Гостиничные номера в Стамб…
€553,823
Магазин с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Новая Коммерческая Недвижимость, Подходящая для Получения Гражданства, в Анкаре, Чанкая Новы…
€263,489
Коммерческая 1 комната с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной в Алания, Турция
Коммерческая 1 комната с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
Представляем два офисных помещения в бизнес центре района Оба. Каждое помещение имеет общую …
€175,695
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Этаж 1/1
магазины Район: Анталья, АксуНовая площадь под  магазины и офисы в Анталии. Объект сдается 3…
€617,718
Офис 2 комнаты с kabel sat tv, с dv verkabelung, с teekueche в Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Офис 2 комнаты с kabel sat tv, с dv verkabelung, с teekueche
Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 11 967 м²
€331,201
Коммерческая 4 спальни с парковкой, с мебелью, с terrassa в Аланья, Турция
Коммерческая 4 спальни с парковкой, с мебелью, с terrassa
Аланья, Турция
Количество спален 4
Площадь 258 м²
Продается роскошный офис 4+1, 260м2  расположенный на кольцевой дороге  FIĞLA MAH, Алания А…
€529,577
Коммерческая с Spalni в Бакыркёй, Турция
Коммерческая с Spalni
Бакыркёй, Турция
ГОТОВ ДВИЖАТЬ АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СТАНБУЛЕ  SKY-291 имеет площадь 72 400 кв. М, сос…
€313,068
Коммерческая с бассейном, с Podhodit dlya grazhdanstva в Аланья, Турция
Коммерческая с бассейном, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Здание типа вилла на 5 квартир на берегу моря в KESTEL для гражданстваРайон: Анталья, Аланья…
€858,859
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с охраной в Кадыкёй, Турция
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с охраной
Кадыкёй, Турция
Площадь 137 м²
Этаж 1/1
Новое коммерческое помещение в уютном районе у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, Джадд…
€2,00 млн
Realting.com
Перейти