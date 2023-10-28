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Дома в Sahkulu Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€1,71 млн

Параметры недвижимости в Sahkulu Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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