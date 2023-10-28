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Sahkulu Mahallesi
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Квартиры в Sahkulu Mahallesi, Турция
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71 объект найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
3
2
129 м²
€775,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
4
2
160 м²
€1,42 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
3
2
113 м²
€904,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
2
1
58 м²
€610,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
3
2
221 м²
€1,24 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
5
2
223 м²
€1,09 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
3
1
132 м²
€705,700
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
2
1
77 м²
€574,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
3
1
95 м²
€426,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Sahkulu Mahallesi, Турция
3
1
88 м²
€290,300
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
5
2
258 м²
€2,58 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
4
2
303 м²
€1,93 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
3
2
144 м²
€1,26 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
2
1
102 м²
€853,700
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
5
2
231 м²
€1,14 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
5
2
129 м²
€1,16 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
2
1
52 м²
€360,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
2
1
72 м²
€481,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Sahkulu Mahallesi, Турция
3
2
138 м²
€589,700
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
3
1
85 м²
€247,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
4
2
149 м²
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
3
1
79 м²
€651,700
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
2
1
60 м²
€531,200
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
4
2
128 м²
€1,12 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
4
2
140 м²
€1,02 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
2
1
82 м²
€455,300
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с лифтом, с парковка, с Онлайн-показ
Sahkulu Mahallesi, Турция
4
2
140 м²
€240,600
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением
Sahkulu Mahallesi, Турция
4
2
85 м²
€607,100
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением
Sahkulu Mahallesi, Турция
2
1
56 м²
€359,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Sahkulu Mahallesi, Турция
3
1
75 м²
€126,000
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Параметры недвижимости в Sahkulu Mahallesi, Турция
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