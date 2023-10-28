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Квартиры в Sahkulu Mahallesi, Турция

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71 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€775,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€1,42 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
€904,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€610,900
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
€1,24 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
€1,09 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
€705,700
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€574,800
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€426,900
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€290,300
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
€2,58 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 303 м²
€1,93 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
€1,26 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€853,700
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
€1,14 млн
Квартира 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€1,16 млн
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€360,500
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€481,900
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
€589,700
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€247,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€1,25 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€651,700
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€531,200
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€1,12 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€1,02 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€455,300
Квартира 4 спальни с лифтом, с парковка, с Онлайн-показ в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с лифтом, с парковка, с Онлайн-показ
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€240,600
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€607,100
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€359,500
Квартира 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€126,000

Параметры недвижимости в Sahkulu Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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