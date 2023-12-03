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Виллы в Resadiye Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Resadiye, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Resadiye, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 570 м²
Количество этажей 3
Виллы в Окружении Природы в Чекмекёй, Стамбул. Трехэтажные виллы в Стамбуле, Чекмекёй, распо…
€1,40 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Resadiye, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Resadiye, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Виллы в Окружении Природы в Чекмекёй, Стамбул. Трехэтажные виллы в Стамбуле, Чекмекёй, распо…
€1,21 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Resadiye Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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