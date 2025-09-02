Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Рефахие
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Рефахие, Турция

1 объект найдено
Дом 6 спален в Camdibi, Турция
Дом 6 спален
Camdibi, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 356 м²
Добро пожаловать в исключительный опыт жизни в Кокаэли. Это изысканное свойство охватывает 3…
$1,26 млн
