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Дуплексы в Rami Cuma Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 6 комнат с лифтом, с сауной, с охраной в Rami Cuma Mahallesi, Турция
Дуплекс 6 комнат с лифтом, с сауной, с охраной
Rami Cuma Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Площадь 301 м²
Этаж 9/9
Великолепный дуплекс 5+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, ЕйюпКомплекс расположен в одном из…
€1,42 млн
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Параметры недвижимости в Rami Cuma Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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