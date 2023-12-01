Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Rami Cuma Mahallesi

Жильё в Rami Cuma Mahallesi, Турция

квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной в Rami Cuma Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной
Rami Cuma Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
Великолепная квартира 3+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, ЕйюпКомплекс расположен в одном и…
€624,700
Оставить заявку
Квартира 5 комнат с лифтом, с сауной, с охраной в Rami Cuma Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с лифтом, с сауной, с охраной
Rami Cuma Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 243 м²
Этаж 3/3
Роскошная квартира 4+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, ЕйюпКомплекс расположен в одном из к…
€737,600
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат с лифтом, с сауной, с охраной в Rami Cuma Mahallesi, Турция
Дуплекс 6 комнат с лифтом, с сауной, с охраной
Rami Cuma Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Площадь 301 м²
Этаж 9/9
Великолепный дуплекс 5+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, ЕйюпКомплекс расположен в одном из…
€1,42 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной в Rami Cuma Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с сауной, с охраной
Rami Cuma Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Этаж 3/3
Замечательная квартира 2+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, ЕйюпКомплекс расположен в одном …
€451,700
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Rami Cuma Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти