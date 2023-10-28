Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Pursaklar
  5. Дома

Дома в Pursaklar, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в большом городе в Турция
Квартира 2 спальни в большом городе
Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Vier Istanbul, возвышающийся в Умрание, новом центре инвестиций, предоставляет вам все преим…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с сауной в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с сауной
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
1+1Район: Стамбул, БашакшехирВашему вниманию предоставляются апартаменты с возможностью полу…
€356,942
Квартира 1 спальня с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€86,134
Вилла 5 комнат с бассейном, с гаражом, с сауной в Махмутлар центр, Турция
Вилла 5 комнат с бассейном, с гаражом, с сауной
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Площадь 290 м²
Этаж 3/3
Идет строительство современного  комплекса вилл в Каргыджак,  в котором предложены к продаже…
€1,20 млн
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1
Квартира 2+1 представлена к продаже в районе Эрдемли. Квартира имеет общую площадь 88 м2, ра…
€111,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Единственный в своем роде, чтобы насладиться бесконечными пляжами в 50 метрах от вашего дома…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бурса, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/10
Стильные Квартиры в Бурсе, Нилюфер, с Кухонной Техникой. Квартиры, оборудованные кондиционер…
€114,931
Квартира 2 спальни в большом городе в Турция
Квартира 2 спальни в большом городе
Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Vier Istanbul, возвышающийся в Умрание, новом центре инвестиций, предоставляет вам все преим…
Цена по запросу
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Алании в Комплексе с Удобствами Это спокойное место с прекрасной …
€149,142
Квартира 3 спальни с видеонаблюдением, с парковка, с Онлайн-показ в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с видеонаблюдением, с парковка, с Онлайн-показ
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
€343,000
Дом 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Дом 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Live close to the stunning beaches in this luxury villa for sale in Alanya. The three-bedroo…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Мерсин, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 14/14
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 14-этажном комплексе в районе Томюк, Эрд…
€64,584

Параметры недвижимости в Pursaklar, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти