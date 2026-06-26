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Долгосрочная аренда пентхаусов с видом на горы в Турции

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Средиземноморский регион
15
Анталья
15
Аланья
14
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1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/4
Полностью меблированная квартира в аренду в комплексе с бассейном в Алании Алания – яркий и …
$495
в месяц
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Параметры недвижимости в Турции

с бассейном
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