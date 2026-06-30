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Снять кондо на длительный срок в Турции

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1 объект найдено
Fully Furnished 1+1 Apartment in Prestigious Çankaya – Ideal for Diplomats, Expats & Embassy Staff в Cankaya, Турция
Fully Furnished 1+1 Apartment in Prestigious Çankaya – Ideal for Diplomats, Expats & Embassy Staff
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/4
Расположенная на улице Махмут Йесари, одной из самых престижных и востребованных жилых улиц …
$1,253
в месяц
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Агентство
Keller Williams
Языки общения
English, Türkçe
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