Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Принцевы острова

Жильё с видом на море в Принцевы острова, Турция

1 объект найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Prince Islands, Турция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Prince Islands, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
В Стамбуле квартиры на продажу на островах принца находятся в экологическом месте. На остров…
€253,000

Параметры недвижимости в Принцевы острова, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти