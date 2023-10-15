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Квартиры с бассейном в Postane Mahallesi, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Postane Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Postane Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 186 м²
Этаж 3/3
Элитная квартира 3+1 в новом комплексе на береговой линии в СтамбулеРайон: Стамбул, Тузла, П…
€1,48 млн
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Postane Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Postane Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Этаж 3/3
Элитная квартира 4+1 в новом комплексе на береговой линии в СтамбулеРайон: Стамбул, Тузла, П…
€1,53 млн
Квартира 6 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Postane Mahallesi, Турция
Квартира 6 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Postane Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Площадь 362 м²
Этаж 3/3
Элитная квартира 5+1 в новом комплексе на береговой линии в СтамбулеРайон: Стамбул, Тузла, П…
€2,36 млн

Параметры недвижимости в Postane Mahallesi, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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