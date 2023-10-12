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Жильё с бассейном в Piyalepasa Mahallesi, Турция

квартиры
4
1 объект найдено
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с Gartennutzung в Piyalepasa Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Piyalepasa Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€241,100

Параметры недвижимости в Piyalepasa Mahallesi, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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