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Пентхаусы в Piri Pasa Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 6
Роскошные Инвестиционные Квартиры в Центре Стамбула. Построенный на площади 1670 кв. м в Ста…
€356,000

Параметры недвижимости в Piri Pasa Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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