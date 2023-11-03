Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Piri Pasa Mahallesi
  5. Дома

Дома в Piri Pasa Mahallesi, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
LIFEPORT RESIDENCE Продажа 3+1 ДублексРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 950#18
€128,576
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Tomtom Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Количество этажей 5
Отремонтированные Квартиры в Отличном Месте Стамбула, Бейоглу. Квартиры в центре Стамбула в …
€1,14 млн
Квартира 2 комнаты в Yaylali, Турция
Квартира 2 комнаты
Yaylali, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
Новый малоэтажный комплекс в Махмутларе На продажу представлены качественные апартаменты в …
€138,786
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с беседкой в Алания, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с беседкой
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 4
Отличное предложение для тех, кто ищет квартиру на первой береговой линии по доступной цене.…
€176,000
Квартира 3 комнаты в Алания, Турция
Квартира 3 комнаты
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Элитный комплекс в 300 метрах от моря в районе Каргыджак. Представляем вашему вниманию и…
€291,736
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Дом расположен в комплексе состоящего с 11 одинаковых вилл, в поселке Оваджик- Олюдениз пляж…
€336,270
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Аланья, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Виллы в Алании, Тепе, с Индивидуальным Бассейном. Частные виллы с современным дизайном распо…
€2,95 млн
Квартира 3 спальни с лифтом, с Онлайн-показ в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с Онлайн-показ
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Квартиры на продажу находится в Багджилар. Багджилар - это район, расположенный в европейско…
€439,505
Квартира 2 комнаты в Payallar, Турция
Квартира 2 комнаты
Payallar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Новый комплекс в Паялларе Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфрас…
€122,571
Квартира 3 спальни в большом городе в Турция
Квартира 3 спальни в большом городе
Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Adorned with traces of nature and the centuries-old historical texture of Çengelköy, Garden …
€725,168
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с бассейном в Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с бассейном
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Этаж 6/8
Расположенный в нескольких шагах от лучших школ, медицинских центров, социальных зон и транс…
€396,017
Квартира 3 спальни в большом городе в Турция
Квартира 3 спальни в большом городе
Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Резиденции Northern Star созданы специально для того, чтобы вы могли насладиться тишиной в ц…
€1,21 млн

Параметры недвижимости в Piri Pasa Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти