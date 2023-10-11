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Жильё с видом на море в Pinar Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 22/28
Потрясающие Квартиры в Стамбуле Рядом с Объектами Инфраструктуры. Потрясающие квартиры в Ста…
€151,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 11/28
Потрясающие Квартиры в Стамбуле Рядом с Объектами Инфраструктуры. Потрясающие квартиры в Ста…
€81,000

Параметры недвижимости в Pinar Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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