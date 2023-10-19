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Продажа новых домов в Пендик, Турция

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€623,081
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Аланья, Турция
170 м²
€334,434
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92 м²
€125,691
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€101,836
Квартира 4 комнаты
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209 м² 1 ванная
€449,338
Квартира 3 комнаты
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88 м²
€176,759
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103 м² 1 ванная
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