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Квартиры с видом на море в Пендике, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 2 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 5/10
Duplex One Bedroom Apartment For Sale In Pendik , new and unique project, which has a high i…
$726,000
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Квартира 4 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 4 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейнами и садами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Ту…
$345,043
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Квартира 3 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 3 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 9
Апартаменты с панорамным видом на море, город и Принцевы острова, Пендик, Стамбул, Турция Н…
$312,397
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