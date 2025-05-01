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Квартиры с видом на горы в Пендике, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 2 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 5/10
Duplex One Bedroom Apartment For Sale In Pendik , new and unique project, which has a high i…
$726,000
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