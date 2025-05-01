Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Пендик
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Пендике, Турция

однокомнатные
11
двухкомнатные
20
трехкомнатные
21
четырехкомнатные
14
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 2 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 9
Охраняемая резиденция с бассейнами и фитнес-центром в живописном районе, Стамбул, Турция Ре…
$315,047
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 4 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, С…
$318,662
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Пендик, Турция
Квартира 5 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и виллы в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Пендик, Стамбул, Турц…
$803,811
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 4 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейнами и садами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Ту…
$345,043
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 3 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 9
Апартаменты с панорамным видом на море, город и Принцевы острова, Пендик, Стамбул, Турция Н…
$312,397
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 2 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем,…
$199,518
Оставить заявку
Realting.com
Перейти