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Продажа новых домов в Pasakoey Mahallesi, Турция

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240 м²
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135 м²
€369,897
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85 м²
€178,151
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
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